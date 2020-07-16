أخطاء قاتلة في أبرز صور انتصار أرسنال على ليفربول

الخميس، 16 يوليه 2020 - 00:02

صور من انتصار أرسنال على ليفربول بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في ملعب الإمارات في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
أرسنال ليفربول
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