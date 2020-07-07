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قتال كبير وأجواء ممطرة في أبرز صور تعادل أرسنال وليستر
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 23:12
قتال كبير وأجواء ممطرة في أبرز صور تعادل أرسنال وليستر
صور من تعادل أرسنال وليستر سيتي إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
أرسنال
ليستر سيتي
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