قتال كبير وأجواء ممطرة في أبرز صور تعادل أرسنال وليستر

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 23:12

صور من تعادل أرسنال وليستر سيتي إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
أرسنال ليستر سيتي
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