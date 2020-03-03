تدريبات الأهلي في جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 17:00

تدريبات الأهلي في جنوب إفريقيا
الأهلي صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
اذا كنت عاشقا لكرة القدم.. إليك 10 أفلام تستمتع بمشاهدتها 23 دقيقة | أوروبا
قرعة دوري الأمم الأوروبية - كرواتيا وفرنسا والبرتغال سويا.. مجموعات نارية في المستوى الأول 34 دقيقة | أوروبا
تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019 38 دقيقة | الدوري المصري
فان جال: كان يجب انتقال دي يونج إلى يوفنتوس ودي ليخت لبرشلونة ساعة | أوروبا
الترجي يستعيد مدافعه قبل مواجهة الزمالك ساعة | إفريقيا
كوليبالي يعود لتدربيات نابولي قبل مواجهتي إنتر وبرشلونة ساعة | أوروبا
خبر في الجول – تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي 2 ساعة | إفريقيا
تعيين المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لـ كاف 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك