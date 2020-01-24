أبرز صور إصابة بنشرقي وخروجه باكيا قبل لقاء مازيمبي

الجمعة، 24 يناير 2020 - 21:27

أبرز صور إصابة بنشرقي وخروجه باكيا قبل لقاء مازيمبي
في إفريقيا الزمالك مازيمبي أشرف بنشرقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

إصابة بنشرقي وخروجه باكيا قبل لقاء مازيمبي ساعة | إفريقيا
تقرير أوكراني: أرسنال يتقدم بعرض لضم مدافع شاختار ساعة | أوروبا
مباشر في إفريقيا – الزمالك (0) مازيمبي (0) تصويبة بعيدة من شيكابالا ساعة | إفريقيا
فخر الدين بن يوسف على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد ساعة | مصر
تشكيل مازيمبي – موليكا يقود الهجوم أمام الزمالك 2 ساعة | إفريقيا
نفاذ تذاكر مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك