صرخة أنتوي في أبرز صور انتصار بيراميدز على شباب بلوزداد

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 21:06

صرخة أنتوي في أبرز صور انتصار بيراميدز على شباب بلوزداد
بيراميدز شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

عودة رائعة من الجزائر.. بيراميدز يواصل مغامرته في الكونفدرالية 16 دقيقة | إفريقيا
"الزمالك يفوز اعتباريًا 3-0 على جينيراسيون" 36 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – ركلة جزاء وطرد واعتراضات بالجملة على إبراهيم نور الدين.. النجم لمجموعات إفريقيا 47 دقيقة | إفريقيا
تشكيل في مباراة لن تقام.. بوطيب يقود هجوم الزمالك ساعة | إفريقيا
إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير 2 ساعة | مصر
بيريسيتش: كنت قريبا من الانتقال لـ يونايتد.. لا أستطيع رفض مورينيو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 2 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون 4 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل

قد ينال إعجابك