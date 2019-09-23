احتفال برازيلي وإصابة حسام حسن في أبرز صور لقاء الأهلي وسموحة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 19:28

أبرز صور من انتصار الأهلي على سموحة اليوم الإثنين في ملعب برج العرب بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري.
الأهلي سموحة في الدوري

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