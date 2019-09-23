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احتفال برازيلي وإصابة حسام حسن في أبرز صور لقاء الأهلي وسموحة
الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 19:28
احتفال برازيلي وإصابة حسام حسن في أبرز صور لقاء الأهلي وسموحة
أبرز صور من انتصار الأهلي على سموحة اليوم الإثنين في ملعب برج العرب بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري.
الأهلي
سموحة
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