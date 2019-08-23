طوفان أحمر في أبرز صور اكتساح الأهلي لـ أطلع برة 9-0

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 21:12

طوفان أحمر في أبرز صور اكتساح الأهلي لـ أطلع برة 9-0
في إفريقيا الأهلي أطلع برة

نرشح لكم

أخر الأخبار

هدف واحد منع الأهلي من أرقام قياسية إفريقية جديدة 21 دقيقة | إفريقيا
رقم الإسماعيلي ومفاجأة الحدود.. ما تخطاه الأهلي للوصول لأكبر انتصار في تاريخ مصر الإفريقي 23 دقيقة | إفريقيا
رسميا - فرصة جديدة.. ريناتو سانشيز إلى ليل الفرنسي 59 دقيقة | أوروبا
محمد يوسف: أخبرت اللاعبين بعدم التوقف عن تسجيل الأهداف لكتابة تاريخ لهم ساعة | إفريقيا
كهربا أساسي مع أفيش أمام ريو آفي.. ونجل زيدان على مقاعد البدلاء ساعة | المحترفون
بالفيديو – الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. الأهلي 9 أطلع برة صــــفر ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك