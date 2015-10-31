مران السنغال الأخير استعدادا للجزائر في نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 02:00

مران السنغال الأخير استعدادا للجزائر في نهائي أمم إفريقيا
السنغال مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك: مفاوضات بنشرقي بدأت يناير الماضي.. وشيكابالا في مرحلة التقييم الآن 2 ساعة | مصر
أمير مرتضى عن أزمة كهربا: من يستعطف الجماهير الآن بصق عليهم في الملعب 2 ساعة | مصر
أمير مرتضى: كان يمكننا أن نلعب وديات أمام فرق ضعيفة وننتصر 9.. معسكرنا كان ممتازا 2 ساعة | مصر
تعرف على موعد ومعلقي نهائي أمم إفريقيا 4 ساعة | مصر 2019
أولى تجاربه التدريبية.. أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لنادي جولدي 4 ساعة | الدوري المصري
تقارير: أرسنال حسم الصراع مع توتنام وفاز بسباق التوقيع مع مدافع سانت إيتيان 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك