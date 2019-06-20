صور من مران زيمبابوي استعدادا للقاء مصر في كأس أمم إفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 - 02:00

صور من مران زيمبابوي استعدادا للقاء مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 في لقاء الافتتاح يوم الجمعة المقبلة في استاد القاهرة.
زيمبابوي مصر مصر 2019

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