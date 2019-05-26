تدريب منفرد لـ ساسي ضمن صور مران الزمالك الأخير قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد، 26 مايو 2019 - 02:13

تدريب منفرد لـ ساسي ضمن صور مران الزمالك الأخير قبل نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان
الزمالك ساسي في إفريقيا

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