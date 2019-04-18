محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
مصر
الدوري مع SICO
Menu
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
الصور الأولى لما حدث بعد مباراة الأهلي وبيراميدز
الخميس، 18 أبريل 2019 - 22:57
الصور الأولى لما حدث بعد مباراة الأهلي وبيراميدز
الصور الأولى لما حدث بعد مباراة الأهلي وبيراميدز
بيراميدز
الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالفيديو - رباعية في براج تقود تشيلسي لنصف النهائي.. وفرانكفورت ينهي مغامرة بنفيكا
3 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو - التأهل في قلب إيطاليا.. أرسنال يضرب موعدا مع فالنسيا في نصف نهائي الدوري الأوروبي
9 دقيقة |
أوروبا
مؤتمر لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي
11 دقيقة |
الدوري المصري
أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟
18 دقيقة |
تحليل في الجول
دياز: جمالية المباراة بسبب حضور الجماهير.. السعيد لم يتأثر بالضغط وسنقاتل على الدوري
26 دقيقة |
الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك يفوز على الأهلي في ثالث مباريات نصف نهائي دوري السوبر
48 دقيقة |
رياضات أخرى
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
كينو يكتب ما يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات.. بيراميدز يفوز على الأهلي ويفقده الصدارة
مؤتمر لاسارتي: لماذا أقدم استقالتي؟.. الكرة تتغير دائما وانظروا ليوفنتوس وسيتي
دياز: جمالية المباراة بسبب حضور الجماهير.. السعيد لم يتأثر بالضغط وسنقاتل على الدوري
أرقام في الجول - كيف خسر الأهلي أمام بيراميدز.. أو هل اختار لاسارتي اللاعبين الخطأ لإخراجهم؟
مناوشات بالأيدي بين لاعبي الأهلي وبيراميدز بعد انتهاء المباراة
الأكثر مشاهدة
1
شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة"
2
تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية
3
كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني
4
صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معانا