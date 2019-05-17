سفح الأهرامات يتحضر لاستضافة قرعة كأس الأمم الإفريقية

الجمعة، 17 مايو 2019 - 02:00

سفح الأهرامات يتحضر لاستضافة قرعة كأس الأمم الإفريقية
الأهرامات أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاسارتي يستشهد بـ بنزيمة للحديث عن أزارو ويُصرح: مواجهة الزمالك بعد أمم إفريقيا؟ لن أتحدث عن فرضيات 6 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟ 7 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: لاسارتي يفضل عدم تأجيل مواجهة الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: نواجه ما حدث لمانشستر سيتي وليفربول 7 ساعة | الدوري المصري
علي ماهر مبررا الخسارة أمام الأهلي: أهدرنا فعوقبنا 7 ساعة | الدوري المصري
يوسف: تبديلات لاسارتي دائما هجومية.. وهذه مكاسبنا من لقاء إنبي 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 2 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

قد ينال إعجابك