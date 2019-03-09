صور مران الأهلي الأخير في الكونغو قبل لقاء فيتا كلوب

السبت، 09 مارس 2019 - 02:07

صور مران الأهلي الأخير في الكونغو قبل لقاء فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.
الأهلي فيتا كلوب في إفريقيا

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