وفد اتحاد الكرة يصل السنغال من أجل تصويت تنظيم كأس الأمم 2019

الإثنين، 07 يناير 2019 - 13:06

وفد اتحاد الكرة يصل السنغال من أجل تصويت تنظيم كأس الأمم 2019 الذي يتم يوم الأربعاء 8 من الشهر الجاري
كأس الأمم الإفريقية

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