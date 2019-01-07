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وفد اتحاد الكرة يصل السنغال من أجل تصويت تنظيم كأس الأمم 2019
الإثنين، 07 يناير 2019 - 13:06
وفد اتحاد الكرة يصل السنغال من أجل تصويت تنظيم كأس الأمم 2019
وفد اتحاد الكرة يصل السنغال من أجل تصويت تنظيم كأس الأمم 2019 الذي يتم يوم الأربعاء 8 من الشهر الجاري
كأس الأمم الإفريقية
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