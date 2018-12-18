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وصول منتخب مصر إلى بروكسل قبل مواجهة بلجيكا
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 19:06
وصول منتخب مصر إلى بروكسل قبل مواجهة بلجيكا
وصول منتخب مصر إلى بروكسل قبل مواجهة بلجيكا
مصر
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