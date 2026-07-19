وداع ديشامب في أبرز صور فوز إنجلترا على فرنسا

الأحد، 19 يوليه 2026 - 00:32

وداع ديشامب في أبرز صور فوز إنجلترا على فرنسا
منتخب فرنسا منتخب إنجلترا كأس العالم
نرشح لكم
مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم تألق لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على فرنسا في كأس العالم ثلاثية ضمن أبرز صور الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم احتفال بيلينجهام في أبرز صور فوز إنجلترا على النرويج إصابة واحتفال ميرينو ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على بلجيكا في كأس العالم استقبال رسمي وجماهيري لـ منتخب مصر بعد المشاركة في كأس العالم احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على المغرب في كأس العالم أبرز صور مباراة كولومبيا وسويسرا في كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم - سجل هاتريك.. ساكا رجل مباراة إنجلترا أمام فرنسا 6 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مبابي: كأنهم أيقظونا من النوم بين الشوطين 7 ساعة | في المونديال
كأس العالم - ساكا: كانت مباراة مجنونة.. وهذا ما قاله لي بيلينجهام 7 ساعة | في المونديال
ميدالية الشوكولاتة 7 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تخطى ميسي مرتين.. مبابي يخطف صدارة الهدافين 8 ساعة | في المونديال
كأس العالم - ساكا يسجل خامس أهدافه في تاريخ البطولة 9 ساعة | في المونديال
الصفقة الثامنة.. غزل المحلة يدعم دفاعه ويضم عبد الرحمن رشدان 9 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 9 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات