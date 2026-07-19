وداع ديشامب في أبرز صور فوز إنجلترا على فرنسا

مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم

تألق لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على فرنسا في كأس العالم

ثلاثية ضمن أبرز صور الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم

احتفال بيلينجهام في أبرز صور فوز إنجلترا على النرويج

إصابة واحتفال ميرينو ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على بلجيكا في كأس العالم

استقبال رسمي وجماهيري لـ منتخب مصر بعد المشاركة في كأس العالم

احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على المغرب في كأس العالم

أبرز صور مباراة كولومبيا وسويسرا في كأس العالم