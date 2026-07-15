مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 23:45

مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم
إنجلترا الأرجنتين كأس العالم
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