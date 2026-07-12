ثلاثية ضمن أبرز صور الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم

الأحد، 12 يوليه 2026 - 04:58

ثلاثية ضمن أبرز صور الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم
الأرجنتين سويسرا كأس العالم
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