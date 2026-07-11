إصابة واحتفال ميرينو ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على بلجيكا في كأس العالم

السبت، 11 يوليه 2026 - 00:19

إصابة واحتفال ميرينو ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على بلجيكا في كأس العالم
إسبانيا بلجيكا كأس العالم
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