استقبال رسمي وجماهيري لـ منتخب مصر بعد المشاركة في كأس العالم

رأسية ياسر وتصدي شوبير في أبرز صور مباراة مصر أمام الأرجنتين

بانينكا صلاح واحتفال إمام ضمن أبرز صور فوز مصر على أستراليا في كأس العالم

هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم

ثلاثية رائعة في أبرز صور فوز مصر الأول بكأس العالم على نيوزيلندا

جلسة التصوير الرسمية لـ منتخب مصر في كأس العالم 2026

هدف زيكو ضمن أبرز صور فوز البرازيل على مصر قبل كأس العالم

مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس العالم

احتفالات وهدف زيكو ضمن أبرز صور فوز مصر على روسيا