استقبال رسمي وجماهيري لـ منتخب مصر بعد المشاركة في كأس العالم

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:56

استقبال رسمي وجماهيري لـ منتخب مصر بعد المشاركة في كأس العالم
منتخب مصر كأس العالم
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