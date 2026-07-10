احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على المغرب في كأس العالم

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 02:11

احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على المغرب في كأس العالم
فرنسا المغرب مبابي كأس العالم
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