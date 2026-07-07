رأسية ياسر وتصدي شوبير في أبرز صور مباراة مصر أمام الأرجنتين
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:06
رأسية ياسر وتصدي شوبير في أبرز صور مباراة مصر أمام الأرجنتين
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