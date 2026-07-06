خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم
الإثنين، 06 يوليه 2026 - 06:35
خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم
نرشح لكم
أبرز صور مباراة إسبانيا ضد النمسا في كأس العالم تعادل سلبي ضمن أبرز صور البرتغال وكولومبيا في كأس العالم صاروخية سوسيتش في أبرز صور مباراة كرواتيا ضد غانا احتفال بوديمير في أبرز صور انتصار كرواتيا ضد بنما بكأس العالم ثنائية رونالدو ضمن أبرز صور مباراة البرتغال ضد أوزبكستان تألق هالاند في أبرز صور فوز النرويج على السنغال في كأس العالم هدف لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على السعودية أهداف رائعة ومتعة كبيرة في أبرز صور فوز إنجلترا على كرواتيا (كأس العالم)
أخر الأخبار
سلة - الزمالك يعلن اسم مدربه الجديد 20 دقيقة | كرة سلة
توتنام يعلن ضم تونالي ساعة | ميركاتو