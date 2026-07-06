خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 06:35

خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم
المكسيك إنجلترا كأس العالم
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