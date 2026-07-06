ثنائية هالاند وبكاء نيمار في أبرز صور مباراة البرازيل ضد النرويج خلال كأس العالم

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 00:48

ثنائية هالاند وبكاء نيمار في أبرز صور مباراة البرازيل ضد النرويج خلال كأس العالم
كأس العالم البرازيل النرويج
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