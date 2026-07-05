أبرز صور فوز منتخب مصر لكرة السلة على أوغندا في تصفيات كأس العالم

الأحد، 05 يوليه 2026 - 20:10

أبرز صور فوز منتخب مصر لكرة السلة على أوغندا في تصفيات كأس العالم
منتخب مصر لكرة السلة
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