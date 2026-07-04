احتفال لويس دياز في أبرز صور فوز كولومبيا على غانا

خمسة أهداف في أبرز صور فوز إنجلترا على المكسيك بكأس العالم

ثنائية هالاند وبكاء نيمار في أبرز صور مباراة البرازيل ضد النرويج خلال كأس العالم

احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على باراجواي

تألق أوناحي في أبرز صور فوز المغرب على كندا في كأس العالم

احتفال ميسي في أبرز صور مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي

بانينكا صلاح واحتفال إمام ضمن أبرز صور فوز مصر على أستراليا في كأس العالم

وداع محرز في أبرز صور خسارة الجزائر أمام سويسرا

فوز قاتل و4 أهداف غير محتسبة ضمن أبرز صور كرواتيا ضد البرتغال في كأس العالم