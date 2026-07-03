فوز قاتل و4 أهداف غير محتسبة ضمن أبرز صور كرواتيا ضد البرتغال في كأس العالم

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 05:18

فوز قاتل و4 أهداف غير محتسبة ضمن أبرز صور كرواتيا ضد البرتغال في كأس العالم
كرواتيا البرتغال كأس العالم
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