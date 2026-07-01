أبرز صور انتصار المكسيك على الإكوادور بثنائية في كأس العالم

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 07:50

أبرز صور انتصار المكسيك على الإكوادور بثنائية في كأس العالم
كأس العالم المكسيك الإكوادور
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