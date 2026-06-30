كبرى مفاجآت كأس العالم في أبرز صور فوز باراجواي على ألمانيا

ثنائية مارتينيلي وكاسيميرو ضمن أبرز صور مباراة البرازيل ضد اليابان

تعادل سلبي ضمن أبرز صور البرتغال وكولومبيا في كأس العالم

مشاركة نيمار في أبرز صور فوز البرازيل على اسكتلندا (كأس العالم)

تألق الحارس وظهور المشجع الأشهر في أبرز صور فوز كولومبيا على الكونغو في كأس العالم

تصديات روم ضمن أبرز صور تعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم

ثنائية أونداف في أبرز صور فوز ألمانيا على كوت ديفوار في كأس العالم

هدف رومو في أبرز صور فوز المكسيك على كوريا الجنوبية في كأس العالم

ثنائية ضمن أبرز صور فوز أستراليا على تركيا في كأس العالم