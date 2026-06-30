كبرى مفاجآت كأس العالم في أبرز صور فوز باراجواي على ألمانيا

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 01:04

أبرز صور مباراة ألمانيا ضد باراجواي في كأس العالم
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