ثنائية مارتينيلي وكاسيميرو ضمن أبرز صور مباراة البرازيل ضد اليابان

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:24

ثنائية مارتينيلي وكاسيميرو ضمن أبرز صور مباراة البرازيل ضد اليابان
البرازيل اليابان كأس العالم 2026
نرشح لكم
كبرى مفاجآت كأس العالم في أبرز صور فوز باراجواي على ألمانيا صاروخية أوستاكيو ضمن أبرز صور جنوب إفريقيا ضد كندا في كأس العالم إثارة الـ 6 أهداف ضمن أبرز صور الجزائر والنمسا في كأس العالم احتفال لو سيلسو والتعمري في أبرز صور فوز الأرجنتين على الأردن تعادل سلبي ضمن أبرز صور البرتغال وكولومبيا في كأس العالم احتفال ماييلي في أبرز صور فوز الكونغو على أوزبكستان صاروخية سوسيتش في أبرز صور مباراة كرواتيا ضد غانا هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - عودة ديوب مع المغرب.. وبروبي يقود هجوم هولندا 15 دقيقة | في المونديال
مع السامبا والتانجو 20 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: لم أتوقع التواجد في كأس العالم وأقبل دور البديل 34 دقيقة | في المونديال
تقرير: تروا يتقدم بعرض أولي لضم شوبير.. والأهلي يحدد سعر البيع 52 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - سوزوكي: لم أقم بالتصديات اللازمة ضد البرازيل.. وما زلت بحاجة للتطور 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - أنشيلوتي: اليابان ليس خصما سهلا.. ولهذا السبب لم يشارك نيمار 2 ساعة | في المونديال
الكاس: الأهلي يتقدم بعرض لضم علي علوان من السيلية القطري 3 ساعة | الكرة المصرية
شيكاغو فاير يعلن التعاقد مع ليفاندوفسكي 3 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/albums/12242/ثنائية-مارتينيلي-وكاسيميرو-ضمن-أبرز-صور-مباراة-البرازيل-ضد-اليابان