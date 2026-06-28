صاروخية أوستاكيو ضمن أبرز صور جنوب إفريقيا ضد كندا في كأس العالم
الأحد، 28 يونيو 2026 - 23:39
صاروخية أوستاكيو ضمن أبرز صور جنوب إفريقيا ضد كندا في كأس العالم
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