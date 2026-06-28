إثارة الـ 6 أهداف ضمن أبرز صور الجزائر والنمسا في كأس العالم

أبرز صور جنوب إفريقيا ضد كندا في كأس العالم

احتفال لو سيلسو والتعمري في أبرز صور فوز الأرجنتين على الأردن

تعادل سلبي ضمن أبرز صور البرتغال وكولومبيا في كأس العالم

احتفال ماييلي في أبرز صور فوز الكونغو على أوزبكستان

صاروخية سوسيتش في أبرز صور مباراة كرواتيا ضد غانا

هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم

هدف باينا وإصابة أوجارتي ضمن أبرز صور إسبانيا ضد أوروجواي في كأس العالم