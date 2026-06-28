احتفال لو سيلسو والتعمري في أبرز صور فوز الأرجنتين على الأردن

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:18

احتفال لو سيلسو والتعمري في أبرز صور فوز الأرجنتين على الأردن
منتخب الأرجنتين منتخب الأردن كأس العالم
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