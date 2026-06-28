تعادل سلبي ضمن أبرز صور البرتغال وكولومبيا في كأس العالم

إثارة الـ 6 أهداف ضمن أبرز صور الجزائر والنمسا في كأس العالم

احتفال لو سيلسو والتعمري في أبرز صور فوز الأرجنتين على الأردن

احتفال ماييلي في أبرز صور فوز الكونغو على أوزبكستان

صاروخية سوسيتش في أبرز صور مباراة كرواتيا ضد غانا

هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم

هدف باينا وإصابة أوجارتي ضمن أبرز صور إسبانيا ضد أوروجواي في كأس العالم