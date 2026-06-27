هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم

السبت، 27 يونيو 2026 - 06:40

هدف صابر وتصدى شوبير ضمن صور مصر أمام إيران في كأس العالم
مصر إيران كأس العالم
نرشح لكم
ثلاثية رائعة في أبرز صور فوز مصر الأول بكأس العالم على نيوزيلندا جلسة التصوير الرسمية لـ منتخب مصر في كأس العالم 2026 هدف زيكو ضمن أبرز صور فوز البرازيل على مصر قبل كأس العالم مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس العالم احتفالات وهدف زيكو ضمن أبرز صور فوز مصر على روسيا مباراة مصر أمام إسبانيا الودية احتفال تريزيجيه وظهور عبد المنعم في أبرز صور فوز مصر على السعودية مشاركة هيثم حسن لأول مرة في أبرز صور مران منتخب مصر
أخر الأخبار
كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم 9 دقيقة | في المونديال
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي ساعة | في المونديال
كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة ساعة | في المونديال
متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير 2 ساعة | في المونديال
بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟ 3 ساعة | في المونديال
منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/albums/12235/هدف-صابر-وتصدى-شوبير-ضمن-صور-مصر-أمام-إيران-في-كأس-العالم