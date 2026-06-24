تألق الحارس وظهور المشجع الأشهر في أبرز صور فوز كولومبيا على الكونغو في كأس العالم

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:01

تألق الحارس وظهور المشجع الأشهر في أبرز صور فوز كولومبيا على الكونغو في كأس العالم
كولومبيا كأس العالم الكونغو الديمقراطية
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