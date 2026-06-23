أبرز صور انتصار الجزائر في القمة العربية المونديالية على الأردن

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 08:30

أبرز صور انتصار الجزائر في القمة العربية المونديالية على الأردن
الجزائر الأردن كأس العالم
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