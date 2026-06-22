ثلاثية رائعة في أبرز صور فوز مصر الأول بكأس العالم على نيوزيلندا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 04:12

أبرز صور مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العالم
كأس العالم منتخب مصر
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