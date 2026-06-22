هدف صاروخي في أبرز صور كاب تعادل فيردي وأوروجواي في كأس العالم
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 01:41
هدف صاروخي في أبرز صور كاب فيردي وأوروجواي في كأس العالم
نرشح لكم
ثنائية رونالدو ضمن أبرز صور مباراة البرتغال ضد أوزبكستان أبرز صور انتصار الجزائر في القمة العربية المونديالية على الأردن تألق هالاند في أبرز صور فوز النرويج على السنغال في كأس العالم أمطار رعدية في أبرز صور مباراة فرنسا أمام العراق في كأس العالم ثلاثية رائعة في أبرز صور فوز مصر الأول بكأس العالم على نيوزيلندا هدف لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على السعودية 4 أهداف في المباراة 1000 ضمن أبرز صور تونس واليابان في كأس العالم تصديات روم ضمن أبرز صور تعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم
أخر الأخبار
لا ينتهي ساعة | في المونديال