هدف لامين يامال في أبرز صور فوز إسبانيا على السعودية

احتفال بوديمير في أبرز صور انتصار كرواتيا ضد بنما بكأس العالم

مباراة إنجلترا ضد غانا في كأس العالم

ثنائية رونالدو ضمن أبرز صور مباراة البرتغال ضد أوزبكستان

أبرز صور انتصار الجزائر في القمة العربية المونديالية على الأردن

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