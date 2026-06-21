تصديات روم ضمن أبرز صور تعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم

الأحد، 21 يونيو 2026 - 06:16

تصديات روم ضمن أبرز صور تعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم
كوراساو الإكوادور كأس العالم
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