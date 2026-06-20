احتفال إسماعيل صيباري ضمن أبرز صور فوز المغرب أمام اسكتلندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:34

احتفال إسماعيل صيباري ضمن أبرز صور فوز المغرب أمام اسكتلندا
منتخب المغرب كأس العالم إسماعيل صيباري
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