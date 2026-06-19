إصابة مروعة في أبرز صور مباراة كندا وقطر

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 01:46

إصابة مروعة في أبرز صور مباراة كندا وقطر
منتخب قطر منتخب كندا كأس العالم
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