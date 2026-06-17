هاتريك ميسي في أبرز صور مباراة الأرجنتين ضد الجزائر

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 09:15

هاتريك ميسي في أبرز صور مباراة الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين الجزائر كأس العالم ميسي
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