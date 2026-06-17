تألق علي علوان في أبرز صور خسارة الأردن أمام النمسا في كأس العالم

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 07:56

أبرز صور مباراة الأردن والنمسا في كأس العالم
الأردن كأس العالم
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