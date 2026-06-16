احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على السنغال
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 22:55
احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على السنغال
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