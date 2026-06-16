احتفال مبابي في أبرز صور فوز فرنسا على السنغال

احتفال كونيا وفينيسيوس في أبرز صور فوز البرازيل على هايتي

احتفال إسماعيل صيباري ضمن أبرز صور فوز المغرب أمام اسكتلندا

هدف رومو في أبرز صور فوز المكسيك على كوريا الجنوبية في كأس العالم