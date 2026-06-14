ثنائية ضمن أبرز صور فوز أستراليا على تركيا في كأس العالم

الأحد، 14 يونيو 2026 - 08:41

ثنائية ضمن أبرز صور فوز أستراليا على تركيا في كأس العالم
أستراليا تركيا كأس العالم
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