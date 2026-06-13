نقطة تاريخية في أبرز صور تعادل كندا مع البوسنة والهرسك

السبت، 13 يونيو 2026 - 01:09

نقطة تاريخية في أبرز صور تعادل كندا مع البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك كأس العالم كندا
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