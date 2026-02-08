تخليد ذكرى العشرين في أبرز صورة خسارة الزمالك من زيسكو

الأحد، 08 فبراير 2026 - 19:05

تخليد ذكرى العشرين في أبرز صورة خسارة الزمالك من زيسكو
الزمالك زيسكو الكونفدرالية
نرشح لكم
تألق شوبير في أبرز صور تعادل الأهلي مع شبيبة القبائل هدف الدباغ المتأخر في أبرز صور فوز الزمالك على المصري احتفال ديانج ضمن أبرز صور تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز دون أهداف.. أبرز صور تعادل الزمالك مع المصري احتفال إمام وتريزيجيه في أبرز صور فوز الأهلي على يانج أفريكانز (دوري أبطال إفريقيا) جنون وبانينكا واعتراضات ضمن أبرز صور فوز السنغال على المغرب في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح.. أبرز صور خسارة مصر من نيجيريا تألق بونو أبرز في صور فوز المغرب على نيجيريا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal 6 ساعة | كرة سلة
المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع 6 ساعة | الكرة المصرية
سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور 7 ساعة | الدوري المصري
مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب 7 ساعة | الكرة المصرية
القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير 7 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/albums/12108/تخليد-ذكرى-العشرين-في-أبرز-صورة-خسارة-الزمالك-من-زيسكو