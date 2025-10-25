6 أهداف ضمن أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على برايتون

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:48

6 أهداف ضمن أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على برايتون في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أبرز صور دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون أول تدريب لـ ألكسندر إيزاك مع ليفربول أبرز صور تقديم ألكسندر إيزاك في ليفربول حسرة جوارديولا في أبرز صور قمة مانشستر سيتي وتوتنام أبرز صور فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تألق هالاند في أبرز صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون أبرز صور كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز تشيلسي على بالميراس
أخر الأخبار
في المباراة الـ 12.. المقاولون العرب يفوز لأول مرة في الموسم على حساب مودرن سبورت دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بتروجت 17 دقيقة | الدوري المصري
بهدف عمر كمال.. الأهلي يكرر فوزه على إيجل نوار ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) ليفربول.. جوووول مبكر 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحدث لأول مرة مع أموريم.. مانشستر يونايتد في المربع الذهبي بعد رباعية ضد برايتون 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر كمال يسجل هدفه الإفريقي الأول مع الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
حامل اللقب يعود للصدارة.. نابولي يفوز على إنتر وسط مشاجرات أصدقاء الأمس 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: حسام حسن يرغب في مواجهة المغرب قبل انطلاق أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك
/albums/12038/6-أهداف-ضمن-أبرز-صور-فوز-مانشستر-يونايتد-على-برايتون